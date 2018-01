Ronaldo volta a atacar Héctor Cúper Depois de um período de trégua, o atacante Ronaldo voltou a fazer duras críticas ao técnico argentino da Inter de Milão, Héctor Cúper, a quem responsabiliza por sua saída da equipe italiana. Segundo o craque brasileiro, a Inter nunca ganhará um título enquanto Cúper estiver no comando do time. ?Os torcedores da Inter estão fartos com a falta de títulos. A equipe tem os melhores jogadores do mundo, porém, eles não podem fazer nada, já que são dirigidos por um homem que não sabe apreciar nem implementar um bom futebol?, disse Ronaldo. ?Cúper perdeu a minha confiança. Eu estava pronto para jogar e ele me mantinha no banco de reservas, sem me dar nenhuma explicação?, disse o jogador em entrevista publicada na France Football.