Ronaldo volta a campo contra a fome O atacante Ronaldo volta aos gramados no próximo domingo, dia 19, em Milão, contra o campeão da Nigéria, o Enyimba, com dupla missão. Além de mostrar que está plenamente recuperado da lesão no joelho que o afastou do futebol, em abril de 2000, o jogador da Internazionale será uma das atrações de uma partida beneficente na luta contra a pobreza do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em um comunicado oficial da agência da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, o PNUD informa que a renda arrecadada durante o amistoso será revertida para projetos de luta contra a pobreza nos países da África, Ásia e América Latina. Esta será a terceira vez que Ronaldo, como embaixador da entidade, participa de um evento com um motivo social. Em sua primeira ação, ele visitou crianças em fase de alfabetização em Kosovo, província iugoslava que sofreu atrocidades durante a guerra de 1998 e 1999, e participou ao lado do francês Zinedine Zidane de uma campanha publicitária para o PNUD em projetos semelhantes. A partida será transmitida pela rede de televisão italiana RAI. A assessoria de imprensa da Rede Globo não confirma a transmissão do jogo, mas garante que parte da renda será destinada ao projeto Criança Esperança, promovido pela emissora. Adiado - Recentemente, o atacante desistiu de fazer sua ?estréia? diante do Watford, time da Segunda Divisão inglesa, porque reclamou de dores musculares e preferiu se poupar de esforços. ?Apenas por medida de precaução?, disse o assessor do ídolo, Rodrigo Paiva.