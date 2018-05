Ronaldo volta a declarar sua torcida pelo Flamengo

O título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, após 17 anos de espera, sensibilizou os torcedores do clube. Até mesmo o atacante Ronaldo, que já havia declarado o amor pelo Corinthians, voltou atrás e disse ter ficado satisfeito com a conquista do clube carioca.

"Esse ano foi maravilhoso para mim. Eu nunca poderia imaginar que pudesse conseguir dois títulos como jogador pelo Corinthians, o Paulista e a Copa do Brasil, e mais dois como torcedor do Flamengo", disse o atacante na noite de segunda-feira, durante uma premiação em São Paulo.

Ronaldo sempre foi torcedor declarado do Flamengo e chegou a treinar no clube enquanto se recuperava da mais recente lesão no joelho. Mas o atacante assinou contrato com o Corinthians há um ano, frustrando os flamenguistas.

Desde então, a torcida do clube carioca e o jogador viveram um clima de certa hostilidade. Na primeira partida entre Corinthians e Flamengo no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Ronaldo estava machucado e não jogou; na segunda, em Presidente Prudente, o jogador sofreu um lesão ainda no primeiro tempo e abandonou o gramado.