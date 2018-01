Ronaldo volta a ser exigido em treino O atacante Ronaldo mais uma vez foi um dos mais exigidos no treino físico comandado nesta terça-feira pelo auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, Marco Teixeira. Mas ao contrário do cansaço que demonstrou na segunda-feira, o artilheiro superou bem a série de exercícios, sendo um dos mais rápidos em algumas etapas de velocidade, com ponto alto nas explosões de corrida. O Real Madrid volta a treinar à tarde no centro esportivo de Las Rozas e na quarta-feira pela manhã, antes do jogo com a Real Sociedad válido pelo Campeonato Espanhol, trabalha no Estádio Santiago Bernabéu a portas fechadas. O técnico Vanderlei Luxemburgo não revelou o time que vai entrar em campo nesta quarta-feira para jogar seis minutos, mas aproveitou a oportunidade para agradecer a predisposição dos jogadores em aceitar seu método de trabalho. ?Ontem tive uma primeira conversa com os jogadores e, ainda que precise me adaptar porque não falo espanhol muito bem, a linguagem do futebol é universal e sua cultura vale para todo o mundo, consegui transmitir a maneira que gostaria de trabalhar e jogar?, disse. ?Estão trabalhando forte. Não tenho visto nenhum problema pelo fato dos jogadores estarem treinando muito. Estão felizes, mais cansado do que quando treinavam apenas uma vez ao dia, mas está tudo bem?, garantiu. Reversível - Sobre os seis minutos restantes da partida contra a Real Sociedad, o técnico foi enfático: ?Sou um treinador, não um mago. Gosto das soluções, não dos problemas. Gosto de pensar que as coisas vão sair bem. Amanhã começa o trabalho de verdade. Começa com um jogo de seis minutos em que o normal é que se mantenha o empate por 1 a 1, ainda que tentarei fazer algo para mudar o resultado?, adiantou. ?Tem que fazer em seis minutos uma coisa diferente dos 90 minutos, mas ganhar amanhã não é o suficiente. Também é preciso ir bem no clássico (contra o Atlético de Madrid) e na Copa do Rei?, completou.