Ronaldo volta a tocar na bola Depois de duas semanas no Rio, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Ronaldo deverá fazer nesta quarta-feira o primeiro treino com bola. Segundo o fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, o trabalho em tempo integral, constará de treinamento físico-técnico. O assessor de imprensa do jogador, Rodrigo Paiva, faz mistério sobre o local em que Ronaldo treinará com bola. Segundo Paiva, a imprensa não deverá ter acesso ao treino. Nesta terça-feira à tarde, ainda sem a presença do preparador físico Claudio Gaudino, da Inter - que chegará nesta quarta-feira à noite ao Brasil -, Ronaldo fez corridas (tiros) de mil metros no Bosque da Barra da Tijuca sob a supervisão do preparador físico Francisco Javier, da equipe de Paulo Paixão, preparador da seleção brasileira. Pela manhã, na Clínica Fisio-Barra, de Nilton Petrone, o atacante realizou trabalho de fortalecimento muscular, alongamento e fisioterapia. "Clinicamente, o Ronaldo está curado", garante Nilton Petrone, que continua sem fazer uma previsão sobre a volta do jogador aos gramados. "Não adianta apressar a recuperação, porque isso pode colocar tudo a perder." O atacante não joga desde o dia 23 de dezembro.