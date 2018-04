Ronaldo volta a treinar amanhã Ronaldo volta a treinar nesta sexta-feira na Internazionale de Milão, mas, como era previsto, não participará da partida da equipe no domingo, contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano. O atacante brasileiro ainda se recupera da leve contratura muscular que sofreu no dia 23 de dezembro, no jogo contra o Piacenza, e tem boas chances de voltar à equipe no dia 13.