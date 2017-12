Ronaldo volta a treinar com bola O atacante Ronaldo voltou a treinar com bola nesta terça-feira, oito dias depois lesão muscular sofrida na partida da Inter contra o Lecce, pelo Campeonato Italiano. O brasileiro realizou exercícios físicos ao lado de jogadores que não atuaram no final de semana e, em seguida, participou dos treinos com bola com o restante da equipe.