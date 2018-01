Ronaldo volta amanhã ao time do Real O Real Madrid jogará neste sábado por sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Desde que o técnico brasileiro chegou, o time jogou cinco vezes na competição e ganhou as cinco. O adversário será o Espanyol, quarto colocado, no Santiago Bernabeu. ?Estamos na luta pelo título, por isso só o que podemos fazer é continuar ganhando e esperando tropeços do Barcelona?, disse Luxemburgo. ?Os jogadores têm que mostrar sede de vitória.? Como o líder Barcelona só jogará no domingo ? receberá o Atlético de Madrid ?, o Real terá neste sábado a chance de encurtar para quatro pontos a distância que o separa do rival na tabela de classificação. Se conseguir, certamente colocará pressão sobre o Barça. ?Nosso objetivo é tornar as coisas difíceis para o Barcelona?, disse Raúl. O atacante admitiu que Luxemburgo é o principal responsável pelo bom momento vivido pelo time na competição. E aponta a vitória no ?jogo-relâmpago? (foram disputados apenas os seis últimos minutos) contra a Real Sociedad, na estréia do treinador, como o estopim da recuperação do Real. ?Foi muito importante fazer um gol em seis minutos e ganhar aqueles três pontos, porque nos encheu de confiança. O treinador tinha certeza de que ganharíamos e nos convenceu disso. Luxemburgo é um treinador muito experiente?, elogiou Raúl. A novidade do time será a volta de Ronaldo, que não participou da vitória de domingo sobre o Numancia (2 a 1) porque estava no Brasil resolvendo problemas particulares. Mas Luxemburgo corre o risco de não poder contar com Zidane, que precisou deixar um treinamento no meio da semana por causa de uma gastroenterite. Caso ele seja vetado, seu substituto será Guti. O Espanyol faz uma ótima campanha e está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. A boa fase do time levou o meia De la Peña a ser convocado para o jogo que a Espanha fará quarta-feira contra San Marino, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O outro jogo deste sábado na Espanha será entre Real Sociedad e Valencia.