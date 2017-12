Ronaldo volta aos campos em amistoso Felipão e milhões de apreciadores do futebol estarão com atenção voltada para o amistoso que a Internazionale faz neste domingo, em Milão, contra o Enyimba Aba, campeão da Nigéria. A partida é mais do que simples ensaio da equipe milanesa para o Campeonato Italiano, que começa na semana que vem. O encontro contra o time africano tem fundo beneficente, mas é especial porque marca o retorno - mais um - de Ronaldo ao futebol. O "Fenômeno" reencontra o público do Estádio San Siro 16 meses depois de ter sofrido uma segunda grave lesão no joelho direito. Ronaldo não deve ficar em campo muito tempo. A previsão inicial é a de que jogue de 15 minutos a meia hora. Mas, como não se sabe exatamente qual será sua reação na disputa de uma partida "de verdade", não está afastada a possibilidade, otimista mas remota, de estender esse limite para até 45 minutos. "Não quero precipitar nada", avisou o astro, durante a semana, numa repetição daquele que tem sido seu mote preferido desde a contusão de 12 de abril do ano passado, no clássico com a Lazio, em Roma, pela Copa da Itália. "O importante é que estou voltando", insiste o craque. A cautela de Ronaldo faz sentido. O trauma provocado pela segunda operação em Paris é forte, não só para ele, que suportou a dor física e psicológica do joelho em frangalhos, mas para todos que o assistem. Neste momento, ninguém quer assumir a responsabilidade de colocá-lo para jogar sem razoável margem de segurança. A volta em conta-gotas começou com treinos com bola mais intensos, no Rio, em "peladas" de fundo de quintal com amigos. Depois, estendeu-se para coletivos leves na concentração da Inter, em Appiano Gentile, e se tornou mais intensa até com a participação de Ronaldo em jogo-treino recente contra time semiprofissional da Itália. O jogo deste fim de semana tem causa nobre: a arrecadação será entregue à ONU, que repassará verbas para projetos de combate à miséria na África, na Ásia e na América do Sul. Até o "Criança Esperança", no Brasil, vai lucrar, com ajuda em dinheiro. "Não poderia imaginar forma melhor de retornar aos gramados", disse Ronaldo, em entrevista concedida à imprensa internacional no meio da semana. "Entro estimulado por dois bons motivos: vou jogar futebol, que é a maior paixão de minha vida, e tenho responsabilidades como embaixador da ONU no combate à pobreza no mundo", recordou. "A emoção será forte, desde o momento em que estiver me dirigindo ao campo." O atacante só não quer saber o que acontecerá em seguida. "Não pensei nisso ainda, continuo a me preparar para voltar a jogar normalmente." Ronaldo recebeu estímulos de toda parte. O alemão Michael Schumacher, seu parceiro em jogo de futebol no Maracanã, antes do último GP do Brasil de Fórmula 1, pediu-lhe um gol. O francês Zinedine Zidane, seu colega na missão da ONU, enviou telegrama com votos de boa sorte. Felipão foi convidado, mas respondeu que vai ver pela televisão. Os dirigentes italianos também aguardam com ansiedade a volta do craque, um dos mais bem pagos do mundo. A Inter aposta em Ronaldo para conquistar o título nacional, que persegue desde 1989. O próprio astro também espera romper a rotina esportivamente monótona dos últimos dois anos e meio. Nesse período, foi assíduo em hospitais e clínicas de fisioterapia, sem contar intensa atividade social e comercial. Agora, chegou a hora de ser notícia no que realmente é bom: jogar futebol. Pelo menos é isso o que interessa ao torcedor brasileiro e aos tifosi da Inter.