Ronaldo volta aos gramados na rodada da Liga dos Campeões

Estará no banco de reservas do Milan a principal atração da rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões. O atacante Ronaldo, que ainda não jogou nesta temporada, foi relacionado para a partida contra o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, que vale a liderança do Grupo D. Os dois têm 6 pontos. Na última rodada, o Milan venceu por 4 a 1. Na mesma chave, Celtic e Benfica (3 pontos cada) tentam se manter vivos. No Grupo A, o Liverpool busca recuperação. O atual vice-campeão é o lanterna, com 1 ponto, e nesta terça recebe o Besiktas, que é o terceiro, com 3. Na parte de cima da classificação, o líder Olympique de Marselha (7 pontos) visita o Porto (2.º, com 5). O Chelsea visita o Schalke, em Gelsenkirchen, para confirmar a liderança do Grupo B. O time de Roman Abramovich tem 7 pontos, contra 3 dos alemães, que precisam vencer para seguirem na competição. O confronto entre Rosenborg (2.º, com 4 pontos) e Valencia (3.º, com 3) completa o grupo. Na Grécia, Robinho e o Real Madrid tentarão repetir o show da última rodada. O time espanhol lidera a Chave C com 7 pontos. O Olympiacos está em segundo, com 4. Este grupo terá ainda Werder Bremen, terceiro colocado, com 3 pontos, contra a Lazio, lanterna, com 2.