Ronaldo volta aos treinos na Inter O atacante brasileiro Ronaldinho iniciou hoje a fase final de preparação para sua volta aos gramados, um ano depois da segunda operação no joelho. O jogador participou nesta segunda-feira de duas sessões de treino com bola no Centro de Treinamento da Inter de Milão de Pinetina, em Maranello. Acompanhado do fisioterapeuta Nilton Petrone e do preparador físico Claudio Gaudino, Ronaldo pretende manter durante toda a semana um intenso programa de trabalho, que vai alternar sessões de fisioterapia, treinamento em academia e exercícios no gramado. Estes últimos poderão, inclusive, coincidir com os treinos da equipe titular da Inter. No final da semana, os médicos do clube farão uma avaliação para saber se Ronaldo poderá se integrar ao grupo de jogadores para os treinamentos de rotina. O brasileiro passou o feriado de semana santa em sua casa em Milão e por algumas horas participou de uma partida de golfe. No sábado, Ronaldo assistiu à partida entre Juventus e Inter pela Liga Italiana, disputada no estádio Delle Alpi, em Turim. Depois da derrota por 3 a 1 da Inter, Ronaldo disse que cresceu ainda mais seu desejo de voltar ao time e ajudar seus companheiros de equipe. Em sua página na Internet, a Inter desmentiu informações procedentes do Brasil segundo as quais Ronaldo poderia disputar o II Mundial de Clubes da Fifa - previsto para o meio do ano na Espanha - pelo Palmeiras.