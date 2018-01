Ronaldo volta contra a Croácia Quando encerrar sua participação na Copa das Confederações, a Seleção Brasileira voltará a jogar no dia 17 de agosto no amistoso contra a Croácia, em Split. Carlos Alberto Parreira, mantido no cargo de treinador, convocará Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos, que não participaram da Copa das Confederações. O amistoso, primeiro confronto na história entre brasileiros e croatas, servirá também de preparação ao jogo contra o Chile, dia 4 de setembro, em Brasília, pelas Eliminatórias de 2006. Uma vitória em cima dos chilenos classifica o Brasil ao Mundial da Alemanha. Parreira adiantou que levará a seleção principal para enfrentar a Croácia. Ronaldo tem vaga assegurada no grupo. "O Ronaldo nunca esteve fora dos nossos planos. É jogador de Copa do Mundo, de decisão. Tem lugar garantido no grupo." Cafu e Roberto Carlos também serão chamados. Os dois laterais ganharam folga na Copa das Confederações. Parreira observou quatro jogadores para as duas laterais e não ficou muito satisfeito com o que viu. Até o final do ano, ele espera definir os reservas de Cafu e Roberto. Outra questão aberta na Seleção Brasileira é a logística para o Mundial de 2006. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, anunciou hoje por meio do site oficial da entidade que o Brasil ainda não tem sede definida. Teixeira só cuidará do assunto depois de garantida a classificação à Copa do Mundo.