Ronaldo volta e vê Corinthians na luta pelo título

O atacante Ronaldo volta ao Corinthians na partida contra o Goiás, no domingo, depois de ficar quase dois meses afastado dos gramados por conta de uma fratura na mão esquerda. Recuperado, ele vê a equipe em um bom momento e, apesar da distância de sete pontos para o líder Palmeiras, o atacante ainda acredita que o time do Parque São Jorge tem chances de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.

Veja também

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Acho que o Corinthians está indo muito bem, em sexto lugar numa competição que é dificílima e tem tudo para a gente alcançar o título. A gente tem que acreditar. Estou voltando, poderei ajudar nesse objetivo", afirmou.

Ronaldo, que se contundiu na derrota do Corinthians para o Palmeiras por 3 a 0, em Presidente Prudente, no dia 26 de julho, não esconde que se incomodou com o longo período de afastamento dos gramados. "É muito ruim você estar fora, assistir aos jogos sem poder ajudar o grupo", comentou.

O atacante admitiu, porém, que não vai enfrentar o Goiás com o condicionamento físico ideal, mas negou qualquer temor de sofrer nova lesão. "Só com os jogos voltarei a ter o ritmo de jogo ideal. Não tenho receio nenhum. A fratura está completamente consolidada, mas vou jogar com uma pequena proteção de espuma, sem receio de choque ou algum contato físico", disse.