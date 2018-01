Ronaldo volta para a Espanha sem falar Após três dias no Brasil, supostamente, por causa de problemas de saúde com um parente, o atacante Ronaldo, do Real Madrid, retorna neste segunda-feira à Espanha para retomar os treinos na equipe. Durante a sua repentina estadia no País, o jogador pediu a todos que respeitassem a sua privacidade e não forneceu detalhes sobre os motivos da viagem. De acordo com a assessoria de imprensa de Ronaldo, na sexta-feira, ele recebeu um telefonema da família avisando-o que um parente estava com graves problemas de saúde. Imediatamente, o atacante comunicou o fato aos dirigentes e ao técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, e viajou para o Brasil. A doença e o nome do parente que estaria com o problema de saúde não foram revelados. De acordo com Luxemburgo e o meia Zidane, seu companheiro no Real Madrid, o irmão mais velho de Ronaldo, Nelinho, seria o motivo da viagem. O jogador chegou no início da madrugada de sábado no Rio, foi recepcionado por sua namorada, a modelo e a apresentadora de TV, Daniella Cicarelli, e durante o tempo em que ficou no País visitou sua família. Ainda no sábado, Ronaldo divulgou uma nota oficial no site do Real Madrid, onde agradeceu o interesse e as demonstrações de apoio. Aproveitou para pedir tranqüilidade e respeito ao momento difícil. "Quero explicar que a situação familiar que me fez viajar ao Brasil já está controla e que felizmente o problema começa a se resolver", relatou Ronaldo, em trecho da nota. "Gostaria de pedir respeito pelo momento que minha família e eu estamos passando. O que mais necessitamos nestes momentos é de tranqüilidade e por isso desejo transmitir e pedir este mesmo sentimento."