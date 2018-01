Ronaldo: "Vou me divertir no Real" No dia em que completa 26 anos, Ronaldo revelou que espera se ?divertir? jogando no Real Madrid. Em entrevista ao jornal espanhol ABC, o atacante brasileiro disse que não haverá desculpas se ele não marcar gols em sua nova equipe. ?Aqui as bolas vão chegar bem jogadas da direita, da esquerda...?, justificou o artilheiro da última Copa, empolgado por poder jogar ao lado de Figo, Zidane, Raúl e companhia. Ronaldo chegou a comparar o Real Madrid à seleção brasileira que conquistou o penta na Copa da Coréia/Japão. Para ele, o time espanhol tem jogadores tão bons quanto ?Roberto Carlos, Rivaldo e Cafu?, pois todos eles sabem tocar a bola muito bem. Sobre a sua conturbada saída da Inter de Milão, ele disse apenas que não é um ?traidor?. A estréia de Ronaldo no Real deve acontecer na quarta-feira, contra o Genk, da Bélgica, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em jogo da segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.