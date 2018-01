Ronaldo x Pelé: recontagem vira polêmica Como diz o ditado, Ronaldo "mexeu em vespeiro" ao pedir à Confederação Brasileira de Futebol a recontagem dos gols de Pelé na seleção. O assunto provocou polêmica. Entre ex-jogadores que disputaram Mundiais, a iniciativa do atacante, que já fez 49 gols pelo Brasil, é válida, mas, entre os que atuaram com Pelé, que soma 95, a proposta de excluir aqueles marcados contra "combinados" é um erro. Os internautas do portal www.estadao.com.br não foram tão condescendentes - mostrando que, se a popularidade de Ronaldo é alta, ainda não é páreo para a de Pelé. Para 67,41% das 5.133 pessoas que participaram de enquete no site, o astro de hoje errou ao pedir a recontagem dos gols do Atleta do Século e para 79,56% a iniciativa é negativa para a imagem dele. Leia mais no Estadão