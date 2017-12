Ronaldo x Ronaldinho na Copa da Uefa Ronaldo, da Inter de Milão, e Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain, podem se enfrentar no dia 22 de novembro. As equipes dos dois atacantes brasileiros serão adversárias na terceira fase da Copa da Uefa, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da União Européia de Futebol. O segundo jogo, em princípio, está marcado para 6 de dezembro. Outras partidas importantes da competição: Valencia x Fiorentina, Parma x Leeds, Mallorca x Bordeaux, Milan x Lokomotiv Moscou, Borussia Dortmund x Lyon. Os confrontos são eliminatórios.