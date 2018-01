Ronaldos enfrentam os romenos A primeira rodada da Copa Uefa será importante para os dois Ronaldos brasileiros que atuam na Europa. O ?gaúcho?, 21 anos, começa como titular a partida que o Paris Saint-Germain faz amanhã em casa contra o Dinamo de Bucareste. O ?Fenômeno? ? que festeja 25 anos no sábado ? deve jogar pelo menos alguns minutos pela Inter, quinta-feira, diante do Brasov, em Trieste (nordeste da Itália). O retorno de Ronaldinho foi confirmado por Luiz Fernandez. O técnico do PSG chegou à conclusão de que o brasileiro pode enfrentar o time romeno porque recuperou a boa forma. O ex-menino prodígio do Grêmio amargou a reserva, nas últimas semanas, em conseqüência de queda de desempenho. ?Ele chegou ao patamar dos demais?, justificou Fernandez. ?Melhorou e está motivado.? O PSG trava longa batalha judicial com o clube gaúcho desde o começo do ano, quando anunciou a contratação de Ronaldinho sem pagar um tostão. Com as trocas de liminares, o atleta ficou a maior parte do tempo parado e perdeu a posição para seus compatriotas Alex e Aloísio, que vieram do Saint-Etienne. Agora, volta a ter chance e formará o ataque com o próprio Aloísio e com Anelka. Ronaldo ainda mais animado na Itália. O técnico Hector Cúper resiste em colocar o Fenômeno em campo, mas promete observá-lo contra os romenos do Brasov. Só não o garante ainda desde o começo.