Ronaldos têm na amizade trunfo da Seleção Jornalistas espanhóis que vieram à Guayaquil ficaram frustrados. Tinham certeza que o clássico de sábado entre Barcelona e Real Madrid seria capaz de provocar a rivalidade entre Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. As várias perguntas também sobre o prêmio anual para o melhor jogador do mundo para a Fifa não provocaram a discórdia. Ficou claro que a maior arma que o Brasil tem para derrotar nesta quarta-feira o Equador, a partir das 19 horas (horário de Brasília), está na amizade entre as duas maiores estrelas da Seleção. A dupla é avaliada por empresários do futebol em cerca de US$ 150 milhões. "Nós somos amigos sim. Estamos querendo fazer juntos o melhor para a Seleção Brasileira. Não tem rivalidade entre nós. Real Madrid e Barcelona é só no sábado. E mesmo tendo dinheiro e prestígio em jogo em relação ao melhor do mundo da Fifa, isso não nos afeta. Eu inclusive tenho o meu voto. É dele, do Ronaldinho Gaúcho", disse o sorridente Ronaldo. Surpreso, Ronaldinho fez questão de abraçá-lo pelo importante apoio do também candidato à honraria. Os dois se tornaram mesmo amigos. Estão sempre juntos conversando, brincando na concentração no Equador. Ronaldo, 28 anos, está fazendo com Gaúcho, 24 anos, o contrário que Romário fez com ele. Nada de tapas na cabeça, provocações ou ironias gratuitas que o quase aposentado atacante fazia com ele quando chegou novo à Seleção. Atitudes que só provocaram rancor. Tanto que depois de se firmar não só como jogador, mas como homem, Ronaldo deixou de falar com Romário que era o seu ídolo de adolescência. A relação entre Gaúcho e Ronaldo está perto da ideal. Como o jogador do Barcelona deixou claro em entrevista a jornalistas espanhóis. "O Ronaldo é meu grande amigo na Seleção. Me dá conselhos, força, incentiva. Sou cobrado por jogar mais no Barcelona do que no Brasil. Ele me disse para acalmar, que é questão de tempo, de cada jogo. Essa nossa boa convivência é importante para todos", resume Gaúcho. Privilégio - Parreira sabe o que tem nas mãos tanto que dará privilégio aos dois em campo nesta quarta-feira na altitude de 2.860 metros de Quito. Eles não terão de ajudar na marcação. Principalmente Gaúcho será poupado. Os dois ficarão mais juntos na frente, com mais fôlego para decidir o jogo. "Quero os meus jogadores com pulmão na frente", resume Parreira que detesta dar detalhes táticos antes da partida. Vivido, Ronaldo se safou bem das perguntas repetitivas sobre os esperançosos jornalistas locais que desejavam relembrar que nas últimas eliminatórias sul-americanas o Equador venceu o Brasil por 1 a 0. "Eu tenho certeza de que os equatorianos tentarão tirar uma casquinha da Seleção Brasileira para ganhar motivação para o resto das Eliminatórias. Mas não podemos deixar não. Mesmo depois da desgastante viagem para a Europa até aqui, nós sabemos das nossas qualidades técnicas. Queremos ganhar essa partida. E terminar o ano com essa invencibilidade e nos classificar para a Copa de 2006 com tranqüilidade", avisa o atacante. Para frustração dos fotógrafos, ele não trouxe a sua noiva Daniela Cicarelli para o Equador. A viagem é curta e desgastante. Mas o casamento está mantido para o dia 11 de janeiro em Paris. Já o solteiro Gaúcho tinha outra preocupação. Desmentir que estivesse pensando em não atuar a partida inteira e pedir para sair se o Brasil abrir vantagem no placar. "Gosto do Barcelona, mas aqui é Seleção Brasileira. Não existe essa história de me poupar. Só saio se o professor Parreira me tirar. Se não, fico até o fim. Depois eu me viro no Campeonato Espanhol", brincava. A dupla de US$ 150 milhões foi embora da coletiva junta, deixando morrendo de inveja os deslumbrados jornalistas equatorianos que vivem se lamentando da aposentadoria de Aguinaga da sua seleção nacional.