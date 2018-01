Roncatto está descontente com sua produção O atacante Evandro Roncatto, de 17 anos, do Guarani, não ficou satisfeito com sua atuação na vitória do time de Campinas sobre o Juventude, por 2 a 0, domingo, quando a equipe paulista assumiu a décima posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Campeão mundial com a seleção Sub-17 em agosto, na Finlândia, Roncatto chegou ao Brinco de Ouro com o rótulo de segundo melhor jogador da competição e, mesmo nunca tendo jogado como profissional, ganhou a vaga de titular do técnico Barbieri. ?O importante foi que todos me deram muito apoio antes e depois da partida. Essa oportunidade que estou tendo vai me ajudar a crescer e ganhar confiança", disse o atacante. Para o jogo contra o Internacional, sábado, em Porto Alegre, o técnico Barbieri não poderá contar com o lateral-direito Ruy, suspenso. Por outro lado, o lateral-esquerdo Gílson pode voltar. O jogador, que não treina há dias em virtude da dispensa que ganhou pela morte de sua mãe, disputa vaga com Alex.