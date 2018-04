Rondineli pode desfalcar Americano O técnico do Americano, Luís Antônio Zaluar, ainda tem dúvidas para escalar a equipe, que estréia neste domingo, no Torneio Rio-São Paulo, contra o Botafogo. O treinador ainda espera pela recuperação do lateral-esquerdo Rondineli, que está com dores musculares. Mesmo sem saber se contará com Rondineli, Zaluar disse que a equipe está pronta para o desafio do Torneio Rio-São Paulo. "Encaro com muita tranqüilidade o fato de participar de um nacional, com os principais clubes do Brasil. Acho que quem pensa grande, tem que encarar campeonatos deste nível e eu não sou diferente", disse o treinador. "O bom de tudo é que vejo isto nos olhos de cada jogador do nosso grupo, o que me deixa bastante animado."