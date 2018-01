Roni, ex-Flu, acerta com o Goiás O atacante Roni, ex-Fluminense e que estava no Rubin Kazan, da Rússia, é o novo reforço do Goiás para o Campeonato Brasileiro. O jogador acertou na manhã desta segunda-feira um contrato de três anos e meio com o clube goiano. ?Está tudo certo agora. Fico feliz pelo acerto e por jogar em um clube grande como o Goiás?, declarou Roni, que teria recusado propostas de Flamengo e Palmeiras. ?Aqui (no Goiás) o clube possui um ótimo planejamento e paga em dia, não que os outros não façam isso, por que eu não sei. Mas aqui estou perto da minha família e perto da minha terra natal?, lembrou Roni, de 28 anos, natural da cidade de Aurora, no Tocantis. Vice-artilheiro do campeonato russo em 2003, com 11 gols, Roni já diz estar pronto e em condições de enfrentar o enfrentar o Vasco, no próximo final de semana, pela 10ª rodada do Brasileirão.