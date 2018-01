Roni pode trocar Flu pelo Inter Roni, que fez um gol na vitória do Fluminense por 5 a 0 no jogo-treino contra o Arraial do Cabo, poderá reforçar o Internacional, de Porto Alegre, neste segundo semestre. Assim, o ataque tricolor sofreria mais um desfalque, já que Marco Brito foi jogar no futebol japonês, e as opções para o setor - que eram muitas - do técnico Oswaldo de Oliveira vão diminuindo. O ataque que iniciará a campanha no Campeonato Brasileiro deverá ser Caio e Magno Alves. O técnico do Inter, Carlos Alberto Parreira, pediu a contratação de Roni, com quem já trabalhou em sua passagem no comando da equipe das Laranjeiras, ao presidente do clube gaúcho, Fernando Miranda, que está no Rio e poderá concretizar a negociação nas próximas horas. A delegação do Fluminense embarca amanhã de manhã para Recife, onde jogará quarta-feira contra o Sport a estréia no Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira definirá a equipe no treino que será realizado na parte da tarde.