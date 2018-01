Roni reclama de salários atrasados O atacante Roni, do Fluminense, voltou a reclamar dos salários atrasados no clube. O jogador tem contrato com o Tricolor até o dia 31 de dezembro e dificilmente permanecerá no clube na próxima temporada. Ele ainda não recebeu propostas de outros times, embora tenha sido especulado um possível interesse do Flamengo. Já o lateral-esquerdo Leonardo Inácio, do Botafogo, garantiu que não foi procurado pela diretoria do Fluminense. O jogador declarou recentemente o seu desejo de permanecer no Alvinegro para ajudá-lo a voltar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. O técnico do Tricolor, Renato Gaúcho, disse que gostaria de contar com o atleta na próxima temporada.