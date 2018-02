Roni reforça o ataque do Flamengo na temporada 2007 Ainda na espera por Nilmar, o Flamengo acertou nesta segunda-feira a contratação do atacante Roni, 30, para a temporada de 2007. Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG, o jogador é o 12º reforço da equipe carioca. Ele formará a dupla ofensiva com o ídolo Obina. Roni, que passará por exames médicos e assinará o contrato na terça-feira, já atuou pelo rival Fluminense, em 2002. Na ocasião, venceu o Campeonato Carioca e, por causa das boas atuações, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Desde que deixou o time do Rio, ele atuou na Rússia, pelos clubes Rubin Kazan e Krylya Sovetov e, em 2005, voltou ao Brasil para defender o Goiás. O jogador era uma das opções do Flamengo, desde que o clube começou a se reforçar para 2007. Além dele, o técnico do time da Gávea, Ney Franco, tem a sua disposição para o setor ofensivo: Obina, Bruno Mezenga, Fabiano Oliveira e Leonardo, ex-Paraná. Apesar da contratação de Roni, o Flamengo ainda não desistiu do atacante Nilmar, do Corinthians. Os dirigentes do clube carioca aguardam uma decisão da Fifa sobre o litígio do jogador com o Lyon e o clube paulista.