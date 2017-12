Ronildo é suspenso por dois jogos O lateral-esquerdo Ronildo, da Ponte Preta, foi punido com suspensão de dois jogos por causa de sua expulsão na partida contra o Flamengo, em 3 de agosto, em Campinas. Como já cumpriu um jogo, ficará fora do confronto com o Criciúma, quinta-feira, em Santa Catarina. A Ponte também não poderá levar a campo o zagueiro Alan. Ele foi outro punido nesta segunda-feira pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um jogo de suspensão, ainda não cumprido. Alan foi apenado com base em imagens de TV, por ter agredido o atacante Zé Carlos, do Flamengo, com uma cabeçada. O fato não foi registrado na súmula da partida. O técnico da Ponte, Abel Braga, denunciado por invasão de campo a fim de comemorar o gol de empate de sua equipe, aos 52 minutos do segundo tempo, foi absolvido.