Rooney afastado dos gramados por quatro semanas

O atacante da Inglaterra e do Manchester United Wayne Rooney ficará afastado dos gramados por até quatro semanas, após ter sofrido uma lesão no tornozelo durante treino nesta sexta-feira. O Manchester confirmou em seu site oficial que o jogador não estará em campo na partida de domingo contra o Blackburn Rovers, pelo Campeonato Inglês. Rooney também vai desfalcar a seleção inglesa no último jogo da equipe nas eliminatórias da Eurocopa de 2008, contra a Croácia, em 21 de novembro, no estádio de Wembley.