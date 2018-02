Rooney classifica Manchester United na Copa da Inglaterra O Manchester United venceu o Portsmouth por 2 a 1, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra e avançou para as oitavas-de-final da competição. O destaque da partida foi o atacante Wayne Rooney, que saiu do banco de reservas e fez os dois gols do seu time, que ainda teve dois gols anulados no jogo. A partida começou com o Manchester United pressionando, mas sem objetividade. O time sentia a ausência de seus principais atacantes, Cristiano Ronaldo e Saha, que foram poupados, e Solksjaer e Larsson não conseguiam superar a defesa do Portsmouth. O jogo mudou no segundo tempo com a entrada de Wayne Rooney. Aos 21 minutos, Larsson recebeu e tocou para ele. O atacante de frente para o gol, não perdoou e abriu o placar. Aos 38, um golaço. Rooney recebeu na entrada da grande área e deu um toque perfeito, encobrindo com categoria o goleiro do Portsmouth. Pedro Mendes descontou para os visitantes aos 42 minutos, dando números finais ao jogo. Em outro jogo da rodada, o West Ham decepcionou e foi eliminado da competição ao perder para em casa para o Watford por 1 a 0. Para piorar, o clube dos argentinos Tevez e Mascherano, está na zona do rebaixamento do Campeonato Inglês, ocupando a 18.ª posição, com 20 pontos em 24 jogos. Nono colocado no Campeonato Inglês, o Tottenham não teve dificuldades em eliminar Southend, lanterna da Segunda Divisão por 3 a 1, com gols de Robbie Keans, Jenas e Mido. Já o Fulham, que não faz uma boa campanha no Inglês, não teve dificuldades para eliminar o Stoke City por 3 a 0. Apenas duas vagas não foram definidas porque os jogos terminaram empatados. Blackpool e Norwich City ficaram no 1 a 1 e Bristol City e Middlesbrough, em 2 a 2, decidirão a vaga para as oitavas-de-final em jogo extra. Outros resultados da rodada Luton 0 x 4 Blackburn Barnet 0 x 2 Plymouth Birmingham 2 x 3 Reading Crystal Palace 0 x 2 Preston Derby County 1 x 0 Bristol Ipswich 1 x 0 Swansea Tottenham 3 x 1 Southend Domingo Wolverhampton x West Bromwich Albion Chelsea x Nottingham Forest Manchester City x Southampton Arsenal x Bolton