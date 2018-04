Rooney dá vitória ao Manchester United; Liverpool perde

Atacante da seleção inglesa, Rooney reagiu rapidamente 12 minutos antes do intervalo em Old Trafford, pegando um rebote depois de cabecear na trave uma bola cruzada pelo ala Nani.

Foi uma dura vitória do Manchester, já que o recém-promovido Birmingham desperdiçou uma série de chances, principalmente quando o reserva Christian Benitez forçou uma bela defesa de Ben Foster.

O defensor francês Sebastien Bassong fez de cabeça o gol da vitória do Tottenham em sua estreia no time, pouco mais de uma semana depois de sair do Newcastle.

Benoit Assou-Ekotto deixou o Tottenham na frente com um chute forte que passou por Pepe Reina pouco antes do intervalo, mas o Liverpool, atual vice-campeão inglês, empatou no segundo tempo com uma cobrança de pênalti de Steven Gerrard.