Rooney defende Van Gaal e promete reação do Manchester United no Inglês

Van Gaal deixou a coletiva desta quarta por estar insatisfeito com a cobertura da imprensa local, que vem noticiando sua demissão e a contratação de José Mourinho para o seu cargo. Nesta quarta, ele chegou a cobrar um pedido de desculpas dos repórteres em razão dos seguidos rumores publicados pelos jornais.

O treinador enfrenta forte desgaste no comando do time por causa da eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões e também devido à má fase no Campeonato Inglês. Mas, se encara críticas da imprensa e da torcida Van Gaal parece contar com o apoio irrestrito dos elenco do Manchester.

"Estamos lutando pelo treinador e vamos tentar buscar os resultados para reverter esta situação", disse o capitão Rooney, em entrevista ao canal Sky Sports nesta quinta. "Muitas pessoas estão escrevendo sobre coisas que eles acham que estão acontecendo, quando na verdade essas pessoas não sabem nada sobre o que está acontecendo", criticou o atacante.

Rooney revelou que mantém contato constante com os jogadores mais experientes do elenco e com o treinador. "Temos reuniões com os jogadores regularmente. Estamos trabalhando juntos para buscar a melhor solução para nos ajudar a conquistar as vitórias", disse o capitão da tradicional equipe inglesa, que chegou a emplacar uma série de seis jogos sem triunfos nas últimas semanas.

A sequência custou a vaga na fase de mata-mata da Liga dos Campeões e uma queda no Inglês. O time ocupa agora a quinta colocação, com 29 pontos, nove atrás do líder Leicester.