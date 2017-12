Rooney é craque e o faz lembrar de si mesmo, diz Maradona O ex-jogador argentino Diego Maradona afirmou, nesta quinta-feira, que o atacante inglês Wayne Rooney é um dos melhores jogadores do mundo, "do nível do brasileiro Ronaldinho e dos argentinos Riquelme e Messi". Segundo ele, Rooney o faz lembrar a si mesmo, quando jogava, pela maneira como se comporta em campo. "Acho que Wayne Rooney está no mesmo nível Ronaldinho, Riquelme e Messi, jogadores de imensos recursos e talento", afirmou o argentino ao diário britânico Daily Express. Para ele, o jogador do Manchester United é um dos trunfos que a Inglaterra dispõe para superar Portugal, na partida válida pelas quartas-de-final, neste sábado, em Gelsenkirchen. "Se o nome dele fosse ´Roonino´, e tivesse dois passaportes, poderia jogar perfeitamente na seleção argentina. É um fenômeno e tem todos os atributos e talento necessários para ser uma gigantesca estrela nessas finais. De muitas maneiras, ele me lembra a mim mesmo, porque é arrogante em campo e sempre pede a bola. Tem determinação do começo ao fim e nunca se entrega", elogiou. Rooney se recuperou de uma fratura no pé que quase o deixou de fora do Mundial. O técnico da seleção inglesa, o sueco Sven-Goran Eriksson, apostou em sua recuperação e o escalou desde o início da partida diante do Equador, pelas oitavas-de-final. Mas Maradona acredita que Rooney deveria estar melhor acompanhado no ataque. "Acho que o Eriksson foi cauteloso demais ao jogar somente com um atacante. Ele precisa ter Crouch e Rooney juntos para marcar gols", ressaltou.