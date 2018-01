Rooney é vetado de duelo e terá de esperar mais por jogo 500 no Manchester United Com uma lesão no tornozelo, Wayne Rooney terá de esperar mais um pouco para fazer a sua partida de número 500 com a camisa do Manchester United. Nesta sexta-feira, o técnico Louis van Gaal confirmou que o jogador ficará fora do duelo deste sábado, contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês, e ainda é dúvida para o confronto com o Wolfsburg, na terça-feira, na Alemanha, pela Liga dos Campeões.