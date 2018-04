Rooney exalta Falcao e espera que colombiano embale no United

Falcao García não está tendo um começo de trajetória fácil no Manchester United. Sofrendo com uma série de lesões, o colombiano não causou o impacto que se esperava e sua permanência após o fim da temporada, quando seu empréstimo junto ao Monaco acaba, já é colocada em dúvida. Foram apenas dois gols marcados pelo time inglês até o momento, mas o último aconteceu no empate de sábado por 1 a 1 diante do Aston Villa.

Seu companheiro de ataque, Wayne Rooney disse que o gol marcado no fim de semana pode ser o início de um novo momento para Falcao no clube. "Foi ótimo para o Falcao voltar a marcar, e foi uma linda cabeçada. Estou feliz por ele e espero que ele continue com esta forma nos próximos meses", disse, em entrevista ao site do Manchester.

Em seu primeiro ano na Inglaterra, Falcao atuará pela primeira vez na tradicional rodada do Boxing Day, o dia 26 de dezembro, quando todos os times entram em campo pelo Campeonato Inglês. E Rooney acredita que o colombiano estranhará o fato de ter que atuar tão próximo ao Natal.

"Deve ser estranho para os novos jogadores ter mais partidas do que nunca durante o Natal, depois de ter a data de folga previamente. Eles precisam se adaptar e estar prontos para isso. Eu tenho certeza que estarão prontos para os próximos jogos", afirmou. Na sexta-feira, o Manchester duela com o Newcastle em casa.