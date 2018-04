Rooney faz 100o gol pelo Manchester, e Diabos Vermelhos vencem

O Manchester, que surpreendentemente foi derrotado pelo Burnley no meio da semana, não marcou gols no primeiro tempo, mas uma cabeçada de Rooney no início da segunda etapa abriu o caminho para a goleada.

Abou Diaby ajudou o Arsenal a ficar na liderança da tabela ao marcar dois gols na goleada por 4 a 1, em casa, sobre o Portsmouth. A equipe já marcou dez gols nas duas primeiras partidas do torneio. Na primeira rodada, o time derrotou o Everton por 6 a 1.

O Manchester City se juntou ao Arsenal e ao United com seis pontos ao derrotar o Wolverhampton, em casa, por 1 a 0. O Sunderland também obteve a sua segunda vitória da temporada em triunfo de virada, por 2 a 1, contra o Blackburn Rovers, com dois gols de Kenwyne Jones.

O Hull City derrotou o Bolton por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória na Premier League desde 4 de março, enquanto o Birmingham City empatou sem gols com o Stoke City e estabeleceu a primeira igualdade da nova temporada do Campeonato Inglês.

RESSURGIMENTO

O Manchester United finalmente encontrou seu bom futebol após um vacilante início de temporada. O equatoriano Antonio Valencia, que veio do próprio Wigan e recebeu a tarefa de substituir Cristiano Ronaldo, vendido para o Real Madrid, fez a jogada do primeiro gol, aos 11 minutos do segundo tempo.

Com espaço para o cruzamento, ele encontrou Rooney, que acertou a cabeçada e marcou seu centésimo gol pelo clube. O atacante chegou ao United vindo do Everton, em 2004.

Em seguida, o goleiro do Manchester, Ben Foster, fez uma grande defesa e impediu que Hugo Rodallega empatasse no minuto seguinte. Após isso, o United, que busca o quarto título consecutivo, aumentou a diferença através do búlgaro Dimitar Berbatov.

Rooney marcou o terceiro antes de Owen, que perdeu chances de marcar em seus dois primeiros jogos no Manchester, finalmente balançar as redes. Nani fechou o placar.