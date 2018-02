Rooney ficará seis semanas afastado O atacante Wayne Rooney, revelação da Inglaterra na Eurocopa, ficará seis semanas afastado dos gramados em conseqüência de uma fratura no metatarso do pé direito que sofreu na partida contra Portugal, pelas quartas-de-final do torneio. O jovem craque sofreu a contusão no primeiro tempo do jogo num lance com o zagueiro português Jorge Andrade. Rooney foi submetido a exames radiológicos no hospital Santa Maria, em Lisboa, que confirmaram o diagnóstico inicial dos médicos. "Foi algo semelhante ao que aconteceu com Beckham antes da Copa 2002", disse o técnico da equipe, Sven-Goran Erikson. A Inglaterra foi eliminada da Eurocopa ao perder nos pênaltis para a seleção portuguesa, comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, após dois empates de 1-1, um no tempo normal e outro na prorrogação.