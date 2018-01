Rooney iguala recorde, Inglaterra goleia e garante vaga na Euro

A Inglaterra garantiu a vaga na Eurocopa 2016 neste sábado com uma goleada sobre San Marino e um recorde de Wayne Rooney. Ao marcar um dos seis gols na vitória conquistada fora de casa, em Serravalle, o atacante alcançou a lenda Bobby Charlton, então jogador que mais marcou gols com a camisa da seleção inglesa.

Rooney alcançou a marca de 49 gols ao converter cobrança de pênalti aos 13 minutos de jogo. Agora ficou muito perto de superar o recorde, intocado desde maio de 1970, e se tornar o maior goleador da história da seleção da Inglaterra.

O atacante só não superou a marca neste sábado porque foi substituído no segundo tempo, quando os ingleses passeavam no gramado. Isso pode acontecer já na próxima terça-feira, contra a Suíça, em mais uma rodada do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa.

Com fácil domínio, a seleção inglesa ampliou ainda no primeiro tempo com uma ajuda dos anfitriões. Após cruzamento da esquerda, Cristian Brolli escorou de cabeça e mandou contra as próprias redes, aos 30 minutos. Na segunda etapa, Ross Barkley, Harry Kane e Theo Walcott, duas vezes, selaram a goleada.

Ao golear San Marino pela segunda vez - fez 5 a 0 no primeiro turno -, a equipe da Inglaterra chegou aos 21 pontos e já está garantido na Eurocopa do próximo ano. Lanterna da chave, San Marino tem apenas um ponto. Pelo mesmo grupo, a Estônia derrotou a Lituânia por 1 a 0 e chegou aos 10 pontos, na terceira colocação. Os lituanos, ainda com seis pontos, ocupam a penúltima colocação.

No Grupo G, a Rússia bateu a Suécia por 1 a 0, com gol de Artem Dzyuba aos 38 minutos de jogo. Com o triunfo em casa, os russos esquentaram a briga pela ponta. Com 11 pontos, encostaram na própria Suécia, do discreto Zlatan Ibrahimovic neste sábado, com 12. A Áustria segue na liderança, com 16.

Pelo Grupo C, a Ucrânia derrotou a Bielo-Rússia por 3 a 1, enquanto Luxemburgo superou a Macedônia por 1 a 0.