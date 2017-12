Rooney liberado só para depois da primeira fase da Copa O atacante inglês e principal esperança de gols da seleção britânica, Wayne Rooney, está em condições para jogar a Copa do mundo. A informação, divulgada nesta quarta-feira pela rede BBC, indica que a estrela do Manchester United embarcou em um jato fretado da Alemanha para Manchester, pela manhã, e realizou exames médicos na cidade do norte do país. O resultado que garantiu sua participação no Mundial poderia ser um alívio para o técnico Sven-Goran Eriksson, que o convocou mesmo lesionado, mas a informação é extra-oficial e os médicos do Manchester United e da seleção inglesa ainda não se pronunciaram publicamente. Mesmo assim, o artilheiro de 20 anos não foi liberado para jogar a primeira fase da Copa. Ainda há dúvidas com relação a quando Rooney poderá entrar em campo pela Inglaterra, já nas oitavas-de-final, ou só depois, isso se a seleção se classificar para tais fases. Em seu lugar no ataque inglês entra o grandalhão Peter Crouch, atacante do Liverpool. Na última terça-feira Rooney treinou com seus companheiros, dando corridas em volta do campo e realizando algumas cobranças de falta. "Um jogador do nível de Wayne (Rooney) é vital para qualquer equipe. Queremos contar com ele, mas em condições de jogo", afirmou o meia Frank Lampard. Outro jogador da seleção inglesa, o zagueiro John Terry disse estar com os "dedos cruzados" para que a jovem promessa britânica entre em campo o mais rápido possível.