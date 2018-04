Rooney marca e Manchester United estreia com vitória

Tricampeão inglês, o Manchester United estreou com uma vitória apertada sobre o Birmingham (que veio da segunda divisão), por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Old Trafford, na rodada de abertura do Campeonato Inglês. Rooney foi o autor do primeiro gol do ManUtd na competição.

Mesmo sem jogar com Cristiano Ronaldo e Carlito Tevez, o Manchester não perdeu a rapidez no ataque. Pressionou o adversário com Nani, Rooney e Berbatov. Até Owen, que entrou no segundo tempo, levou perigo ao gol do Birmingham.

O gol, porém, só veio aos 33 minutos de jogo. Rooney escorou cruzamento de cabeça e mandou no pé da trave. No rebote, foi mais rápido que a defesa e mandou para as redes, sem dar chances ao goleiro.

No segundo tempo, o Birmingham continuou aguentando os ataques do Manchester, mas também teve chances de empatar. O novato da Premier League tentou tirar proveito da defesa reserva dos donos da casa, que entraram em campo sem Van der Sar, Vidic e Ferdinand, machucados - o brasileiro Fábio ganhou chance como titular. Mas, mesmo com boas oportunidades, não chegou ao empate.

Agora, o Manchester volta a campo na quarta-feira para enfrentar outro novato na Primeira Divisão, o Burnley, fora de casa. O Birmingham vai receber o Portsmouth em casa no mesmo dia.