Rooney marca quatro e deixa Manchester United na liderança

No único jogo do Campeonato Inglês no final de semana, o Manchester United contou com grande atuação de Wayne Rooney para golear o Hull City e alcançar a liderança provisória da competição. O atacante marcou todos os quatro gols da vitória por 4 a 0, no Old Trafford.

O Manchester chegou aos 50 pontos na tabela, com dois de vantagem sobre Arsenal e Chelsea, que tem agora dois jogos a menos que o novo líder. O Hull City, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, com 19.

O jogo deste sábado foi antecipado, da 23.ª rodada, porque o Manchester já está fora da Copa da Inglaterra, que está sendo disputada neste final de semana. Os outros jogos da rodada serão disputados na terça e na quarta. A partida do Manchester foi marcada pelo retorno do zagueiro Rio Ferdinand, afastado desde outubro.

A exibição de Rooney começou aos 8 minutos de jogo. Paul Scholes bateu forte de fora da área, o goleiro deu rebote e o atacante, quase dentro da pequena área, não perdoou: 1 a 0. Em tarde inspirada, Rooney teve outras boas chances para marcar no primeiro tempo, mas só voltou a marcar nos minutos finais da partida.

Aos 38, a defesa do Hull City teve dificuldade para afastar a bola, após cobrança de falta, e Rooney bateu alto e forte da direita. Três minutos depois, Nani cruzou da direita e o atacante escorou de cabeça para o fundo do gol. Para fechar a goleada, ele ganhou disputa com os zagueiros dentro da área e anotou seu quarto gol, nos acréscimos.