Rooney não se recupera, mas vai para a Copa O atacante Wayne Rooney, da seleção inglesa, continuará afastado dos campos e sem poder treinar por mais três semanas. Entretanto, o jogador vai embarcar com o grupo da Inglaterra para disputar a Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Manchester United. O jogador sofreu uma lesão no pé direito durante a partida entre Manchester United e o Chelsea (3 a 0), disputada em abril. "Rooney se submeterá a uma nova tomografia computadorizada para avaliar sua recuperação. Depois, tomaremos uma decisão sobre sua liberação para treinar", informou o Manchester através de um comunicado oficial. Rooney não participará dos primeiros jogos da Inglaterra na Copa e vai realizar, no dia 14 de junho, a tomografia para saber se poderá jogar pela seleção inglesa, caso ela passe da primeira fase do Mundial. Apesar da comissão técnica da Inglaterra esperar por melhores notícias, o atacante disputará a Copa. A Federação de Futebol Inglesa confirmou que Rooney viajará para a Alemanha, em 5 de junho, com o restante da seleção. Após conhecer o resultado do exame, o técnico Sven-Goran Eriksson comentou que se tratava de uma "notícia muito encorajadora, pois o fato de contar com a presença do jogador na Alemanha animava o grupo". A Inglaterra estréia na Copa no dia 10 de junho, contra o Paraguai. As substituições de jogadores para a Copa podem ser feitas até a véspera da estréia. Como a tomografia será realizada no dia 14, Rooney ficará até o fim da participação dos ingleses no Mundial, mesmo que não entre em campo.