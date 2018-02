Rooney, o mais jovem a marcar na Euro Wayne Rooney marcou dois gols e ajudou a Inglaterra a se manter viva na Euro com a vitória por 3 a 0 sobre a Suíça, nesta quinta-feira, em Coimbra. O atacante, de 18 anos, é o jogador mais jovem a fazer gol na história da Eurocopa. Ele já era o mais novo a vestir a camisa da seleção inglesa. "É muito bom conseguir algo assim", disse Rooney. Sven-Goran Eriksson, treinador sueco da seleção inglesa, era só elogios ao jovem atacante do Everton. "Rooney é fantástico, incrível, um verdadeiro talento com apenas 18 anos. Espero que continue marcando. Mas para o último jogo precisamos que todos melhorem." Para chegar às quartas-de-final, os ingleses precisam apenas de um empate contra a Croácia na última rodada, segunda-feira. Eriksson reconheceu que temia a reação do seu time por causa da derrota de virada para a França (2 a 1), no primeiro jogo. "Eu não sabia o que poderia acontecer. Acho que começamos nervosos, com dificuldades para manter o controle de bola", admitiu. A vitória inglesa começou a ser construída aos 23 minutos de jogo. Depois de passe de Michael Owen, Rooney abriu o placar. A Suíça levava algum perigo quando a Inglaterra chegou ao segundo gol, aos 30 minutos do segundo tempo, novamente com Rooney. Gerrard fechou o placar aos 38. "O segundo gol foi decisivo para a nossa vitória. A Suíça jogou muito bem e se mostrou um time muito agressivo", elogiou Eriksson, que avisou que sua equipe é candidata ao título.