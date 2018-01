Rooney quer "partir em dois" o português Cristiano Ronaldo O atacante da seleção inglesa Wayne Rooney, expulso no último sábado do jogo contra Portugal pelas quartas-de-final da Copa por pisar em Ricardo Carvalho, contou nesta segunda-feira ao jornal inglês The Sun que quer "partir em dois" o meia-atacante Cristiano Ronaldo, pois ele teria sido o responsável pelo seu cartão vermelho - os dois jogadores atuam juntos no Manchester United. O jornal ainda afirmou que o Manchester não quer que Cristiano Ronaldo retorne ao clube depois do Mundial. No entanto, o técnico Alex Ferguson ainda vai conversar com Rooney para tentar acalmar o ânimo do jogador. Já Ronaldo estaria disposto a telefonar para o atacante inglês. "Farei uma ligação para ele, pois não fiz nada em campo que contribuísse em sua expulsão", contou o meia. Por sinal, Cristiano Ronaldo havia declarado na última semana que gostaria de se transferir para o Real Madrid, clube dos brasileiros Ronaldo e Robinho. Portugal, do técnico Felipão, continua na Copa e enfrenta nesta quarta-feira a França, pelas semifinais.