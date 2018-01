Rooney suspensão por 2 jogos pela Uefa Wayne Rooney foi suspenso nesta terça-feira pela Uefa por duas partidas. O atacante do Manchester United havia sido expulso na estréia do time na Copa dos Campeões, contra o Villarreal, por aplaudir ironicamente o árbitro Kim Nielsen após receber um cartão amarelo. A entidade considerou antidesportiva a conduta do atleta.