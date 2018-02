Rooney torce para Cappello virar 'lenda' na Inglaterra O atacante Wayne Rooney, do Manchester United, se mostrou satisfeito com a escolha do italiano Fabio Capello como novo técnico da seleção inglesa e espera que ele se torne "uma lenda" à frente da equipe. "Estou interessado em conhecê-lo e em trabalhar com ele", disse Rooney ao Daily Telegraph, acrescentando que torce para que Capello restaure o orgulho inglês depois da não classificação inglesa para a Eurocopa-08. "Seu currículo em clubes é brilhante, então com certeza ele pode ajudar a trazer algo extra para a Inglaterra também. Fiquei contente quando ele foi indicado, porque na verdade ter um currículo assim é o principal." "Tomara que possamos ganhar algo para ele e ajudá-lo a virar uma lenda para a Inglaterra. Com o talento que nós temos, deveríamos estar brigando pelos dois principais troféus (Copa do Mundo e Eurocopa)." A era Capello à frente da seleção inglesa começa com um amistoso contra a Suíça, em Wembley, no ano que vem. Mas Rooney já está pensando nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. "Não podemos olhar para trás. Um país como o nosso certamente não pode ficar sem se classificar para dois torneios importantes. Temos de ter certeza de que fazemos tudo certo e tudo adequadamente para as eliminatórias da Copa do Mundo." (Por Martyn Herman)