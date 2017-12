Rooney treina com bola e renova esperanças da Inglaterra O atacante Wayne Rooney treinou com bola nesta sexta-feira e deixou animada a comissão técnica da seleção da Inglaterra. O jogador se recupera de uma fratura no pé direito e será submetido a exames na próxima quarta-feira, para saber se terá condições de disputar a Copa do Mundo. A Inglaterra estréia no dia 10 de junho, contra o Paraguai, em Hamburgo, e o técnico Sven Goran Eriksson tem até a véspera para substituir o camisa 9, embora ele já tenha dito que prefere levá-lo ao Mundial, mesmo que seja apenas para jogar a partir da segunda fase. "Ele aumentou o ritmo de trabalho e as coisas estão indo bem, mas não se pode dar nada por definitivo no futebol", disse à Sky Sports o assistente Steve McClaren, que assumirá o comando da seleção depois da Copa. Segundo a emissora britânica, o jogador correu com a bola dominada, driblou e chutou com os dois pés. Rooney, de 20 anos, se contundiu no dia 29 de abril, durante um jogo de sua equipe, o Manchester United, contra o Chelsea, depois de levar uma dura entrada do lateral português Paulo Ferreira. Sua recuperação foi motivo de grande discussão no país, e provocou uma discussão entre Eriksson e o técnico do Manchester, Alex Ferguson, que teme ver a lesão se agravar por causa da aceleração do tratamento. Neste sábado, a Inglaterra faz seu último amistoso antes da Copa, contra a Jamaica. Por causa da lesão, Rooney perdeu os amistosos contra Bielo-Rússia (derrota por 2 a 1) e Hungria (vitória por 3 a 1), disputados na reta final da preparação.