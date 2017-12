Rooney treina, e Eriksson comemora sucesso em aposta O atacante Wayne Rooney treinou na manhã desta quinta-feira com a seleção da Inglaterra, e o técnico Sven-Goran Eriksson comemorou o sucesso em sua aposta na recuperação do jogador. "Agora eu e ele vamos decidir quando ele pode jogar, assim que ele disser que está pronto", disse o treinador, que teve uma queda-de-braço com o Manchester United para levar o atacante à Copa do Mundo. Rooney fraturou o pé direito no fim de abril, num jogo do Manchester contra o Chelsea pelo Campeonato Inglês. Os dirigentes do clube acharam que seria um risco acelerar a recuperação do atleta, de 20 anos, mas Eriksson insistiu e, aparentemente, venceu, embora Rooney só vá ter condições de jogo a partir das oitavas-de-final. Uma ressonância magnética realizada em Manchester, nesta quarta-feira, mostrou que o jogador está clinicamente recuperado. "Estou disposto a discutir o caso de Rooney com qualquer um, mas a decisão final será nossa", disse o técnico. O Manchester United emitiu um comunicado em que pede a Eriksson uma "cuidadosa análise" antes de escalar o atacante. Antes de fazer exercícios físicos com o grupo, nesta quinta, na concentração da Inglaterra, que fica perto da Floresta Negra, Rooney bateu bola com Beckham, Ferdinand e Gary Neville. O treino foi fechado para a imprensa depois de 15 minutos.