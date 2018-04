Rooney vai desfalcar Manchester United em partida contra o Liverpool pelo Inglês

LONDRES - O atacante do Manchester United Wayne Rooney vai desfalcar a equipe no duelo contra o rival Liverpool pelo Campeonato Inglês, no domingo, por não ter se recuperado de uma lesão no joelho, disse o técnico Alex Ferguson nesta sexta-feira.

Rooney lesionou o ligamento do joelho em um treino e desfalcou o United nos jogos da liga contra Newcastle United, West Bromwich Albion e Wigan Athletic, e também da partida na Copa da Inglaterra contra o West Ham United.

"Wayne Rooney continua fora", disse Ferguson a repórteres. "Estou acreditando que ele vai começar a treinar hoje, o que significa que não está longe (de voltar). Não acho que será um problema, mas precisamos guiá-los", afirmou.

"Em termos da lesão que ele sofreu, é bem simples, então se ele começar hoje a treinar, acredito que ele estará à disposição para o jogo de quarta-feira (contra o West Ham)", acrescentou.

O meia do United, Nani, e o volante Anderson vão voltar ao time contra o Liverpool, em casa, no estádio Old Trafford.

"Nani está de volta aos treinos e será relacionado para domingo. Anderson já está treinando há 10 dias, então estará com o time no time. No geral, é uma situação positiva. É bom tê-los de volta."

O Manchester United lidera o Campeonato Inglês com sete pontos de vantagem sobre o arquirrival Manchester City após 21 jogos, enquanto o Liverpool está mais 14 pontos atrás, em 8o lugar.

O jogo de domingo permanece tão importante como sempre, segundo Ferguson, apesar da distância entre os times na tabela.

"O clássico contra o Liverpool nunca muda", disse. "É sempre um jogo de imensa importância -- intenso, emocional."