Roque Jr. causa mal-estar na Granja Comary Roque Júnior recusou-se a dar a mão para o comediante Bussunda, do Casseta e Planeta. Trazido pelo assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva, o visitante aproximou-se do zagueiro da seleção no campo da Granja Comary. Muito alegre, perguntou se estava tudo bem e esticou a mão. O jogador respondeu com voz baixa, sem vontade e virou-se para os repórteres que o estavam entrevistando antes. Rodrigo Paiva tentou desfazer o mal-entendido. Explicou que Roque Júnior estava magoado pelas críticas recebidas durante a Copa da Coréia/Japão, mas que agora era hora de todos estarem juntos, pela seleção. "Que é isso, Roque? Foi brincadeira", disse Bussunda, sem merecer que o zagueiro virasse o rosto em sua direção. Roque Júnior continuou a entrevista. "Eles desrespeitaram o meu trabalho. Sou um profissional e antes de chegar na seleção, atuei em um grande clube que é o Palmeiras. Tenho um passado e ninguém respeita isso. Se eu respeito ele, ele tem de me respeitar. Crítica tem um limite e eles ultrapassaram isso, de longe", explicou o zagueiro. Os outros jogadores da seleção trataram bem a Bussunda e Hubert. Os comediantes faziam uma matéria para o Fantástico, além de propaganda de seu filme, que trata do roubo da Copa Jules Rimet, há 20 anos.