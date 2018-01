Roque Jr está sem espaço no Milan Roque Júnior vive situação contraditória. O ex-zagueiro do Palmeiras é campeão do mundo, faz parte do elenco milionário do Milan, mas está sem espaço para jogar. Depois de passar meses em recuperação de operação no ombro esquerdo, ficou sem perspectiva no clube italiano. No começo do ano, quando o mercado será reaberto na Europa, pode transferir-se. Leia mais no O Estado de S. Paulo