Roque Jr exige respeito com a Seleção Roque Júnior viu na eliminação da seleção brasileira da Copa das Confederações uma situação que o fez lembrar do início da ?Família Scolari?: o desrespeito. O jogador ainda relembra irritado de tudo o que suportou nas Eliminatórias. Depois de três anos na Itália, jogando em um dos maiores clubes do mundo, o Milan, ele não admite o descaso com que o Brasil é tratado pela imprensa. Aos 25 anos, ele quer estar nas Eliminatórias para a Copa de 2006. Com o cabelo esticado e com a tatuagem das iniciais do filho em japonês no braço direito, e muito mais fluente do que quando saiu do Palmeiras, ele deu entrevista ontem e mostrou o quanto ganhou de personalidade. Leia mais no Jornal da Tarde